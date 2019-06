Higuain in Italia giocherà solo nella Juventus. Restano due anni di contratto e saranno rispettati. Buona domenica a tutti. — nicola higuain (@NicolaHiguain) 30 giugno 2019

E' stato piuttosto chiaro Nicolas Higuain, agente del Pipita, che con un tweet sul suo profilo ufficiale ha spiegato la volontà del fratello e assistito. Il numero 9 dopo le esperienze al Milan e al Chelsea in prestito tornerà a Torino, anche se la sua permanenza non è affatto scontata. Su di lui c'è la Roma, che vorrebbe portarlo nella capitale come sostituto di Edin Dzeko, ma la trattativa è ancora in pieno svolgimento. Intanto Nicolas si fa sentire.