Seguito dalla Juventus per rinforzare le corsie laterali, Achraf Hakimi, ora in prestito al Borussia Dortmund, a fine stagione farà ritorno al Real Madrid. A confermarlo è stato il suo agente Alejandro Camano ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, occasione in cui ha raccontato anche un retroscena sul Napoli: “Ne parlai con il direttore sportivo Giuntoli (ds del Napoli, ndr), ma si pensò che un giocatore così giovane in una squadra così blasonata come il Napoli potesse subire la pressione della piazza. Poi ha fatto due anni mozzafiato: a fine stagione tornerà al Real Madrid, poi in futuro vedremo quello che succede”.