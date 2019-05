"Maurizio Sarri andrà veramente alla Juventus? Sì, se riescirà a liberarsi del Chelsea. Andrea Agnelli gradisce molto Sarri, anche se il direttore sportivo Fabio Paratici spinge però per Simone Inzaghi, che è molto bravo". E' il commento di Furio Valcareggi ai microfoni di Radio Crc. Parole a cui l'agente di Giaccherini aggiunge le seguenti, che di certo non piaceranno all'ambiente bianconero: "Con Sarri c'è da fare un corso di sopravvivenza: alla Juventus devi vincere subito e in panchina non puoi andarci in tuta, devi farlo in giacca e cravatta. Neanche Allegri era tanto politicamente corretto? Ma era diverso. Sarri alla Juve non lo vedo bene, è come mettere uno chef o un maitre in una pizzeria: è bravo, ma lì ci vuole lobbismo, politica".