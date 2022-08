Intervenuto ai microfoni di TMW, Claudio Vigorelli, agente di Gianluca Frabotta, ha rilasciato delle dichiarazioni su quello che è il futuro dell'ex terzino bianconero.'Stiamo valutando, insieme al Lecce e con assoluta serenità, la possibilità di trovare una soluzione. Il club non ha mai pensato a Frabotta come un giocatore da far partire, anzi: ritiene Gianluca un asset prezioso ma lo stesso giocatore, dopo l'anno difficile, ha bisogno di continuità e di avere minutaggio. Stiamo cercando in totale sintonia col club una soluzione insieme. Ci siamo subito chiariti, Gianluca vuole giocare dopo l'ultima annata, il Lecce e la sua dirigenza lo sanno, l'hanno capito, e adesso studiamo insieme il percorso migliore da fare