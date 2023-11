Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, l'agente del centrocampista del Bologna Ferguson, Bill McMurdo, ha rilasciato delle dichiarazioni su quello che sarà il futuro del giocatore rossoblù, accostato anche alla Juve.'Ha firmato un nuovo contratto lo scorso luglio e il club ha dichiarato che non era disponibile per il trasferimento. Questo nonostante l’interesse di una squadra italiana e di una società di Premier League. A Bologna è felicissimo. Pronto per una big di Serie A? Non è ancora al suo massimo livello, ma potrebbe giocare in qualsiasi top team'.