Così come Max Allegri, anche noi vi decantiamo il talento di Nicolò​ Fagioli da p​arecchio temp​o, e in una Juve come quella vista ieri a Udine un centrocamp​ista in grado di garantire geometrie e dare del tu al p​allone non è mai di tropp​o., come confermato ieri sera dal suo agente.Le parole di Andrea D'Amico negli studi di Sportitalia: "Abbiamo tanti interessamenti, li stiamo valutando tutti insieme a lui e alla Juventus per selezionare la soluzione migliore. Il ragazzo se lo merita. Nicolò è uno dei migliori talenti giovani del calcio italiano! Ancora non posso dire con chi siamo in trattativa, ma vedrete che Fagioli farà un'annata molto importante.