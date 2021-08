Andrea D'Amico, procuratore di Nicolò Fagioli, ha parlato a Sportitalia del suo assistito: "Abbiamo tanti interessamenti, li stiamo valutando tutti insieme a lui e alla Juventus per selezionare la soluzione migliore. Il ragazzo se lo merita. Nicolò è uno dei migliori talenti giovani del calcio italiano! Ancora non posso dire con chi siamo in trattativa, ma vedrete che Fagioli farà un'annata molto importante. Rispetto a quando Allegri ne cantava gli elogi due anni fa, è ulteriormente maturato, e l'anno scorso avrebbe dovuto avere un minutaggio ancora maggiore dato che a tratti era uno dei centrocampisti più in forma della rosa bianconera."