Andrea D'Amico, noto agente e rappresentante di Fagioli, ha parlato a Tuttosport: "Mercato? Non basta per rendere la rosa della Juventus la più forte della Serie A. Nulla da dire sull’acquisto di Vlahovic, è un elemento molto importante. Però i problemi della Juventus erano a centrocampo, e secondo me, sono rimasti tali".



PROSPETTIVA - "Il suo, più che un mercato di riparazione è stato un mercato in prospettiva. Doveva fare delle cessioni, e quelle sono arrivate. Purtroppo, oltre alla partenza di Cristiano Ronaldo c’è stato l’infortunio di Chiesa , che a mio avviso l’hanno fortemente penalizzata. Non c’è dubbio che i colpi Gatti e Zakaria, oltre a Vlahovic, sono in funzione futura".



Anche l’ex bianconero Sergio Brio spiega: "La Juventus, nonostante questa straordinaria campagna acquisti, non è ancora la più forte del campionato perché deve migliorare a centrocampo. Con Vlahovic ha sistemato l’attacco, ma secondo me il reparto che doveva essere rinforzato prima di tutto era il centrocampo: è cambiato molto tra acquisti e cessioni, bisognerà però capire come si inserirà Zakaria".