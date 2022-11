Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Andrea D'Amico, agente di Nicolò Fagioli, ha rilasciato delle dichiarazioni sul momento che sta vivendo in questi giorni il centrocampista bianconero, soffermandosi anche su quello che sarà il suo futuro.SUL FUTURO - 'Io penso che, per la fiducia dimostrata dalla società, lui possa avere la possibilità di dimostrare il suo valore. Ricordo che ai tempi di Del Piero per dargli spazio fu lasciato andare un certo Baggio'.SULLA JUVE - 'Bisogna fare i complimenti anche alla Juventus che ha saputo lavorare bene con il settore giovanile. Quando hai qualità viene sempre fuori, l’importante è avere la possibilità di dimostrarlo'.