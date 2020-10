A Sportitalia, Silvano Martina, agente di Gianluigi Buffon ma soprattutto di Edin Dzeko, ha parlato del colpo mancato della Juventus: "Il mancato passaggio Dzeko alla Juventus? Non si è trovato accordo col Napoli con Milik e la Juve ha preso altro. Giocatore tranquillo? Non lo so, non lo sento da 10 giorni".