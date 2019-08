Silvano Martina, agente di Edin Dzeko, ha ammesso a TuttoJuve dell'interessamento della Juventus per il giocatore bosniaco della Roma. Un flirt nato però non in questa sessione di mercato, quanto piuttosto nella calda estate che ha portato a Torino Higiuain: "Posso confermare l'interesse. Era nel mirino della Juventujs prima che arrivasse Gonzalo Higuain. L'intenzione era di prenderlo, ma poi non è più proseguita la trattativa perché i bianconeri hanno preferito l'attaccante argentino"