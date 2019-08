Jorge Antun, rappresentate di Paulo Dybala nelle trattative estive con Manchester United e Tottenham, ha parlato a Tuttosport dopo la partita di Parma in cui l'attaccante argentino è rimasto in panchina per 90 minuti: "Non sono in programma viaggi imminenti a Parigi - dichiara - deve gustarsi il momento, cosa accadrà in futuro non lo so. ​ La trattativa saltata col Manchester United? Sì, ho parlato con gli inglesi, ma non sono vere le storie delle commissioni: c'erano delle questioni tra club".