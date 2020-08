Nel valzer del mercato juventino nemmeno Paulo Dybala è rimasto indenne dai rumors. In questi giorni vi abbiamo riportato le notizie riguardanti la volontà di Andrea Pirlo di costruire anche su di lui la sua nuova Juve, ma anche quelle della possibile partenza per un'offerta in tripla cifra e delle sue richieste di aumento di stipendio faraoniche. Ecco, a proposito dei suoi dialoghi con la società bianconera è arrivata oggi un'importante voce dall'Argentina...

L'AGENTE - "Ho letto cose completamente false in questi giorni - ha spiegato a TMW Jorge Antun, procuratore della Joya - Dybala è un giocatore della Juventus, è felice di esserlo e lavoriamo con la società bianconera per rinnovare il contratto con la solita predisposizione di sempre".