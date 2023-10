Florin Manea. agente di Radu Dragusin, è tornato a parlare del suo assistito e in particolare del suo passato bianconero: "Lui è cresciuto nella Juve ed è rimasto deluso per essere stato venduto, ma sono cose che succedono nella vita. È stato fortunato a stare nello stesso spogliatoio di Ronaldo, Buffon, Chiellini. Ancora oggi, Chiellini gli dà qualche consiglio. Il suo sogno è arrivare a livelli altissimi. Personalmente non ho mai avuto un dubbio su Radu, visto che conosco tutti i sacrifici che fa ogni giorno per migliorarsi. È attento ad ogni minimo particolare, soprattutto alla sua alimentazione"."A me non piacerebbe, ma a lui non lo so. Nella vita mai dire mai, anche se il Genoa chiederà sicuramente tanti soldi per lui"."Non è un’offerta del Newcastle, ho avuto degli incontri sia con il Newcastle che con altre squadre. Il Genoa lo venderebbe solo per un’offerta superiore ai 30 milioni di euro".