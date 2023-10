Intervenuto ai microfoni do Sportitalia, Florin Manea, agente dell'ex difensore della Juve, ha parlato anche del caso scommesse, facendo riferimento alla vicenda legata a Fagioli.SULLE SCOMMESSE - 'Radu non è colpevole di nulla, al negozio in cui prese l'orologio, Fagioli chiese anche la fattura. Radu non sapeva a cosa servisse realmente l'orologio ed è successo solo una volta che gli chiedesse un prestito. Era all'oscuro di tutto e gli dispiace tanto per i problemi che ha Fagioli, ma lui non c'entra niente'.