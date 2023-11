Kingsley, agente del terzino sinistro del Lecce Patrick, ha parlato così del suo futuro a Sportitalia: "Patrick è un ragazzo perbene, che ascolta e impara: sa che cosa gli chiede il tecnico e cosa vuole da lui e prova a metterlo in pratica. La fiducia è una conseguenza di questo. È felice di giocare per il Lecce e di questo inizio".- "Ad essere sincero, non so dirle se sia vero. So che ci sono molte squadre su di lui, come dicevo, che lo seguono ed osservano. Nessuno dal club bianconero mi ha contattato. Poi questo non significa che non ci possa essere qualcosa: siamo in pieno campionato e può essere che lo stiano osservando in attesa che si apra il mercato. Noi siamo concentrati sul campo e sulla sua crescita, non ci interessa il resto".- "Da molti lati: Inghilterra, Spagna, Germania. Da diversi Paesi cercano di contattarmi. Quando sarà il momento sapremo cosa fare. È giovane e vogliamo che cresca con calma, aspettando il giusto momento, che arriverà. Una cosa è certa".