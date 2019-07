Merih Demiral via dalla Juve, una possibilità che sembra sempre meno reale. Sì, perché in tournée il turco ha convinto tutti, tifosi e quegli addetti ai lavori che l'hanno scelto molti mesi fa e l'hanno voluto in bianconero. E persino Sarri. Così il classe 1998 ha conquistato sempre più la Juve, allontando le sirene di mercato.



Fino ad oggi, però, alle molte pretendenti non erano arrivati messaggi pubblici e diretti. E allora ci ha pensato l'agente del turco, Cenk Melik Yazici, che a Fiorentinanews.com ha detto: "Demiral a Firenze? No, Merih è felice e nessuno vuole venderlo adesso. Demiral resterà alla Juventus e non sarà ceduto nè a titolo definitivo nè in prestito". Un messaggio chiaro a Fiorentina, Roma e a quel Milan che lo avrebbe voluto al fianco di Romagnoli.