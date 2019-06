L'agente Andrea D'Amico parla a Tuttosport delle mosse di mercato estive della Juventus: "Se dovesse arrivare Sarri a Torino vedrei bene Koulibaly. Nella sua prima stagione al Napoli il senegalese è stato un oggetto misterioso, ma Sarri ha cambiato tutto ha saputo trasformarlo in un grandissimo difensore. E' una suggestione ma mi piacerebbe rivedere Koulibaly con Sarri ma più che in difesa il mercato della Juventus sarà interessante in attacco".



HIGUAIN - "Arriva da una stagione di luci e ombre e Sarri non l'ha schierato in finale. E' un elemento importante non solo dal punto di vista tecnico ma anche patrimoniale".