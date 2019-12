Vincenzo Pisacane, agente del terzino dell'Inter Danilo D'Ambrosio, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: "Sono sei anni che è all'Inter e da sei anni, a inizio stagione, tutti dicono che non giocherà. Riesce a trovare sempre il suo spazio perché è un grande professionista, sa vivere la vita da sportivo. E' un esempio per i giovani. Rinnovo? Non credo ci saranno problemi quando andremo a discutere il contratto. C'è sempre stata fiducia e stima dell'Inter nei suoi confronti, ci sederemo a giugno e vedremo. Ha altri due anni".



CONTE - "Lui è un pitbull, ti mette una grandissima pressione in positivo. Era quello che serviva all'Inter. D'Ambrosio mi dice sempre che per come guarda i giocatori farebbe correre anche me. Riesce a colmare il gap a livello di rose ancora importante nei confronti della Juventus".