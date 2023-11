Davide, noto procuratore sportivo, ha parlato di mercato in un'intervista a Tmw.- "Lotta scudetto? Sì, me lo aspettavo. Non avrà la rosa più forte del campionato ma è comunque competitiva. E quando Allegri ha a disposizione gruppi così, anche con dei giovani, sa sempre tirare fuori il meglio. Sono concreti, hanno un reparto offensivo ben strutturato. E quest'anno hanno fatto un grande acquisto, il direttore Giuntoli. Sta entrando nel meccanismo, vedrete che nei prossimi 5 anni inciderà tantissimo. Hanno reso concreta la squadra, con Allegri: non è il miglior calcio d'Italia, ma incontrarli è sempre molto difficile".- "Per come penso io e per come conosco il direttore, lavorerà su profili giovani, magari forti e di spessore, ma giovani. A gennaio la Juve inserirà poco, quello è sempre un mercato delicato. Se nello spogliatoio ci sono certi equilibri, andare a scombinare può diventare un problema. A meno che non ci siano esigenze numeriche e tecniche..."."Potrebbero assolutamente essere profili interessanti e su cui la Juventus sta lavorando. Rappresentano un certo tipo di calciatore, giovani, di qualità e di prospettiva. Questo è il lavoro che deve fare la Juventus, anche perché sono un po' cambiati i tempi e le squadre italiane devono lavorare così. Prendere chi è giovane, farlo crescere e magari rimandarlo su mercati come Inghilterra o Francia".- "È un fenomeno! Pazzesco... Ha quasi quarant'anni e ha raggiunto per l'ennesima volta la finale della sua conference in MLS. Campione assoluto, per me rappresenta e ha rappresentato la perfezione dell'atleta e dell'uomo. Ancora detta legge e gioca in maniera incredibile. Ovunque. Hanno fatto la semifinale sul sintetico di Seattle, non il massimo per il suo ginocchio, ma ha guidato tutti. Uno come Giorgio migliora e fa migliorare tutto ciò che è intorno a lui"."Sarà l'ultima stagione, questa, l'ha dichiarato. Poi si vedrà, ma ha le caratteristiche per fare tutto ciò che vuole. Io lo vedo come dirigente di grande spessore, ma sono sicuro che arriverà a grandissimi livelli. Se lo vedrei bene anche alla Juventus? Penso proprio di sì...".