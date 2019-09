Davide Lippi, agente di Giorgio Chiellini, ha parlato delle condizioni del capitano della Juve a Radio Bianconera: “Ha un carattere impressionante, il suo buon umore contagia tutti. Quando ho saputo del suo infortunio, ero in macchina, ma una volta sentito personalmente, mi ha rincuorato. L’operazione è andata a buon fine, adesso è pronto per affrontare questo periodo di lavoro duro e faticoso, sul quale ci ha anche scherzato su dicendo che ha voluto prendersi un periodo di pausa. Il gesto per Koulibaly? Un’immagine bellissima, ma non mi sorprende un gesto del genere da parte di Chiellini, per lui è normalità“.