, procuratore dell'esterno del Genoa Andrea Cambiaso, parla a Radio Kiss Kiss del suo assistito, che come riporta Calciomercato.com piace alle big italiane tra cui la Juventus: "Cambiaso è una delle più belle rivelazioni di questa Serie A - dice Bia - e ha richieste da mezza Europa.Se è tardi per il Napoli? Tutto è aperto, anche se gli azzurri in questo momento hanno altre esigenze".