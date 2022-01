Giovanni Bia, agente di Cambiaso, parla così della situazione legata al suo assistito: "Vedremo, la situazione è chiara: il Genoa giustamente ha fatto muro su tutto, essendo genovese e genoano che da ragazzino andava in curva vuole dare una mano al Genoa per salvarsi. A giugno poi vedremo, è richiesto e non è un segreto. Speriamo di essere tutti contenti per poter valutare le situazioni".