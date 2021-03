Jonathan Barnett, agente di giocatori come Bale, Jack Grealish ed Eduardo Camavinga, si è raccontato a The Athletic, parlando anche di mercato: “Prossima estate? Sarà più difficile. Mi aspetto tre o quattro affari miei che batteranno molti record. Si spera che si realizzino. Per i club più piccoli, penso che non ci saranno così tanti trasferimenti. Abbiamo dei giocatori molto bravi. Abbiamo probabilmente il miglior giovane giocatore del mondo: Camavinga. FUTURO - “Camavinga può giocare già il prossimo anno in Premier League. È così bravo. Che lo farà o no, non lo so. Il suo background è stato duro se sai cosa ha passato da rifugiato e l'incendio della sua casa (a Rennes). Ma il suo carattere è incredibilmente forte. Non è il diciottenne medio. Giocare davanti a 100.000 persone non lo spaventerà. È un ragazzo adorabile e penso che diventerà una superstar".