L’infortunio di Djimsiti nel riscaldamento prima di Atalanta-Valencia ha permesso ieri a Mattia Caldara di fare il suo debutto in Champions League con la maglia degli orobici. L’agente dell’ex difensore della Juventus Giuseppe Riso ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva del suo assistito: “È bello vederlo sorridere e con la voglia di dimostrare quanto vale realmente. Mi è piaciuto molto, ha fatto una partita solida. Non è ancora in condizioni perfette ma sta attraversando un momento positivo. Penso che sia normale dopo uno stop così lungo, ma la strada è quella giusta”.



SUL RITORNO ALL’ATALANTA – “Sentiva il bisogno di tornare in famiglia, dove lo conoscono bene per le sue caratteristiche tecniche, ma soprattutto a livello umano. Credo sa stata la scelta più giusta”



SU UN IPOTETICO RITORNO AL MILAN – “Per ora si deve parlare di Atalanta, è ancora troppo precoce intraprendere questi discorsi. La sua testa è concentrata solo sull’Atalanta”.