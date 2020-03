Silvano Martina, agente di Gigi Buffon, parla del futuro del portiere bianconero: “Se Buffon giocherà con la Juve un altro anno? Non è stato affrontato ancora il problema. Deciderà lui - dichiara a TMW -. Mi sembra che stia bene, ma al momento non ne abbiamo parlato. La Juve è un po’ in difficoltà rispetto agli altri anni nella lotta Scudetto? Non tutte le annate. È già difficile vincere un campionato, figuriamoci nove di fila. La Lazio? Il fatto che non giochi le coppe aiuta, può giocarsi la vittoria del campionato”