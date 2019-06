Silvano Martina, agente di Gianluigi Buffon, ha parlato sulle pagine di O'Jogo del futuro del proprio assistito, che ha dato l'addio al Paris Saint-Germain la scorsa settimana, dopo appena una stagione. Queste le sue dichiarazioni: "Non c'è nulla di concreto, non c'è stato alcun contatto diretto con nessuno del Porto, ma l'idea di giocare con il Porto in Portogallo intriga tanto Buffon, perché stiamo parlando di un club con una grande storia che gioca in Champions League. L'FC Porto è un grande club nel quale troverebbe anche il suo amico Sérgio Conceição (hanno giocato insieme al Parma ndr)".