A CittaCeleste, Silvano Martina, agente di Buffon ha raccontato l'emozione di super Gigi per il record di presenze all time in Serie A. Ecco le sue parole.



IL COMMENTO - "Che dire? E’ un professionista esemplare e un campione che macina record su record. E’ orgoglioso e gratificato da questo ennesimo successo. Ma non era previsto. Qualcuno ha sostenuto che fosse tornato per battere il record di presenze in Serie A, ma non è così. Neanche ci pensava. E’ tornato perchè lo ha chiamato Juventus".



CONTINUARE - "Sta ancora bene? Lo penso anche io. Gigi è in grado ancora di fare la differenza. Ha trovato un club che continua a credere in lui, che lo fa sentire ancora importante e Buffon li sta ripagando sul campo. Non lo so. Finchè se la sente giocherà ancora o finchè non lo chiama Lotito…".