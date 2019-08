Silvano Martina, agente di Gigi Buffon, parla del ritorno del portiere in bianconero: ​"Stavamo trattando con il Porto, c'era interesse anche dal Brasile e nel frattempo è arrivata la chiamata della Juventus. Nel decidere che cosa fare, abbiamo valutato anche il contesto familiare e il fatto che sarebbe stato difficile trasferirsi di nuovo. La decisione è stata presa proprio per quello. Barcellona? Sì, c'erano anche loro, ma non è che andando a Barcellona faceva un salto di qualità. La Juventus è come il Barça, è la sua squadra del cuore ed è l'ambiente in cui ha vissuto certe emozioni indimenticabili".



SULLO SPOGLIATOIO - "Non è una questione di quale figura ricoprirà. "Oggi un atleta come Gigi, che farà 42 anni a gennaio, si pone l'obiettivo di far bene - le sue parole rilasciate a Tuttojuve -. Da quanto ne so, in allenamento para sempre tutto. Alle spalle di Szczesny? E' un percorso naturale, tra otto anni ne compirà 50! Bisogna farsi questa domanda: ma a questa età, che fenomeno è ancora Gianluigi Buffon? A Parigi era più forte dell'altro portiere, ma giustamente spazio ai giovani. Sono diventati molto amici e per salvaguardare il matrimonio hanno poi gestito al meglio l'intera stagione". SUL RUOLO DA DIRIGENTE - "Non è mai stato affrontato il discorso, questa è la verità. Quando ho parlato con la Juventus, abbiamo discusso solo di questa eventualità senza mai nominare il futuro. Anche perchè questo è un mondo in continuo cambiamento, magari potrebbe giocare ancora tre anni".