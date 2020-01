Silvano Martina, agente di Buffon, ha parlato in un'intervista a Tuttosport: "Cosa farà non lo so, non lo sa nemmeno lui. Vediamo con la società, ci troveremo a fine marzo con la società e vediamo. E' felice, sta bene. Ha 42 anni, ma vederlo così bene, in forma e tonico vuol dire che nel suo percorso ha seminato bene. Quando si parlava tanti anni fa diceva che avrebbe smesso a 32 anni, e io gli dicevo di aspettare una volta arrivato lì, perché sarebbe andato oltre. Lo scorso anno, a parte la partita con il Manchester, a Parigi ha fatto una bella stagione. Paratici è venuto spesso a vedere le partite, è chiaro che quando hai 42 anni devi rivedere le tue posizioni. Aveva tante richieste, ma quando è arrivata questa della Juve è stata la migliore, per la famiglia e tante altre cose in ballo".



ERIKSEN - "L'Inter ha fatto un grande colpo con Eriksen". IBRA - "E' convinto di poter dare una mano e sicuramente di vedranno esperienza e personalità. E i 10 punti di fila del Milan non sono un caso".