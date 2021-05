La Juventus e il Genoa sono legate da parecchi giocatori di proprietà bianconera attualmente in prestito al Genoa. Uno di questi è il portiere Mattia Perin. Non stupisce, quindi, che dopo la notizia dell'addio di Gigi Buffon alla Juve a fine stagione, una delle ipotesi balzate in cima alle cronache di calciomercato in vista dell'estate sia quella di un Buffon genoano e un Perin di nuovo juventino. Su queste voci si è espresso a Repubblica il procuratore di Buffon Silvano Martina: "Al momento non c’è stato alcun contatto".