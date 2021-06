L’agente di Buffon Silvano Martina ha parlato a ParmaLive.com commentando il ritorno di Gigi nel club ducale: “È tonato al Parma perché semplicemente gli piaceva l’idea. Ha avuto tante richieste, ma solo Parma gli è sembrata quella ideale per chiudere il cerchio. Onestamente non sono sorpreso, lui è fatto in questa maniera. E soprattutto ci sta, perché di questa piazza conserva ricordi belli ma anche importanti. Non so cosa potrà dare in termini di rendimento, ma di sicuro farà del suo meglio. Spero però che la B, così come è stato con la Juventus, sia solo di passaggio. La Serie B resta un campionato lungo e difficile e raggiungere la promozione non è facile. Alcune squadre ci hanno messo anche tanto”.