Silvano Martina, agente di Gigi Buffon, ha parlato a Calciomercato.com del ritorno di Gigi in bianconero: "Aveva tante proposte, ma alla fine la sua è stata una scelta di cuore, di famiglia. Avrebbe potuto giocare ovunque, ma ha sfruttato l'occasione di tornare in un posto che è casa per sé e per i suoi cari".



ALTRE OFFERTE - "Sì e non solo. Si sa che Gigi era pronto per firmare con il Porto quando è arrivata la chiamata della Juventus. In quei giorni ha pensato a sé stesso, al futuro, alla famiglia e ha capito che tornare a Torino era la scelta giusta".



CINA E MLS - "Cina nulla, perché i portieri stranieri non possono giocare. Ho ricevuto qualche chiamata dall'MLS, ma l'abbiamo rifiutata. Ha avuto offerta da club inglesi e anche da uno tedesco che gli avrebbe garantito libertà totale sul quando scendere in campo".



FUTURO - "Gigi è stato preso dalla Juventus per fare il giocatore. Sarri ha parlato bene di lui dopo le amichevoli estive e credo che potrà ritagliarsi il suo spazio. Si sente un giocatore, al futuro ci penseremo poi".