Beppe Bozzo, noto agente e avvocato esperto di mercato, ha parlato dell'affare Icardi-Higuain ai microfoni di Tuttosport. Per lui, meglio il Pipita: "E infatti Higuain si sposa benissimo con il credo tattico del tecnico, a partire dai movimenti richiesti per arrivare alle mansioni da svolgere. In più conosce già benissimo tanto Sarri quanto l'ambiente Juventus: per questo, tra lui ed Icardi, scelgo il Pipita. La Juventus ha già soluzioni in abbondanza in casa, senza necessità di ricorrere ancora a movimenti in entrata. Penso che Higuain si meriti un posto al centro dell’attacco della prossima Juventus anche per l’atteggiamento tenuto negli ultimi mesi. Per l’umiltà che l’ha contraddistinto e per l’attaccamento alla maglia dimostrato. Ha attraversato momenti piuttosto complicati da gestire e ne è sempre uscito in maniera esemplare".