Daniel Boga, fratello-agente dell'esterno del Sassuolo Jeremie Boga, ha parlato a Radio Kiss Kiss. Queste le sue dichiarazioni:



IL RITORNO IN CAMPO - "Jeremie è contento di poter giocare nuovamente dopo due mesi e mezzo di stop. Vuole fare bene con il Sassuolo per raggiungere gli obiettivi stagionali. Sarà una nuova sfida e sarà interessante vedere le gare da qui alla fine della stagione".



I MESI SENZA CALCIO - "È stato a casa con il padre allenandosi però duramente. La presenza del padre è stata positiva e costruttiva".



FINALE DI COPPA ITALIA - "Certamente guarderà Napoli-Juventus. Non so per chi farà il tifo perché sono due club di grande livello. Guarderà e si godrà sicuramente lo spettacolo".



IL NAPOLI - "Le parole di Giuntoli sono molto belle, se poi arrivano da un direttore sportivo di un grande club come il Napoli fanno molto piacere. Jeremie ha apprezzato i complimenti, è sempre bello quando le persone che lavorano nel mondo del calcio apprezzano il suo talento".