Christian Nerlinger, agente di Jerome Boateng, tra i nomi seguiti dalla Juventus per rinforzare la difesa in ottica futura, ha parlato del futuro del proprio assistito ai microfoni di Kicker: "Non sono alla ricerca di un club, quando si parla di un giocatore di livello mondiale come Jerome e si conoscono i parametri, sono i club a presentarsi. Abbiamo deciso di non parlare con altri club a causa dell’esperienza della scorsa estate con il Paris Saint-Germain". I bianconeri, comunque, restano in corsa per il forte centrale tedesco.