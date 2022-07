Andrea, noto agente ed esperto di trasferimenti oltre confine e continente, ultimo dei quali Federico Bernardeschi a Toronto (Dopo Criscito, Insigne e Giovinco), ha parlato a Tuttosport spiegando differenze e problemi del calcio italiano: «Trattativa nata due mesi fa? Sì, certo. Ma devo dire che i primi contatti risalgono a un tempo ancora precedente. Mi ha chiamato il presidente e mi ha detto: Andrea, vorrei costruire un progetto molto importante. L’opzione Federico è stata una delle prime a venirci in mente, ma abbiamo aspettato il momento opportuno. Solo quando si sono interrotte le trattative con la Juventus, abbiamo accelerato. Federico è poi venuto in città, ha conosciuto la realtà, si è innamorato di questo posto. In tanti parlano e criticano, ma non conoscono realmente come stanno le cose e com’è la vita qui. Anche a livello professionale, è tutto diverso: tutto organizzato perfettamente. Ogni partita, anche la più semplice di campionato, è organizzato come se fosse una finale di Champions League».«Noi, in Italia, abbiamo un sistema vecchio, superato: si va alla la velocità di 50-70 anni fa. Invece ora il calcio è diventato la terza, quarta azienda italiana: non c'è più un rapporto equilibrato tra le grandi squadre che hanno grandi budget e le altre, di conseguenza bisognerebbe ripensare tutto il sistema. Un sistema con le retrocessioni è insostenibile a livello economico: impedisce di fare investimenti, di avere una progettualità a medio-lungo termine. Non è un caso che i calcio italiano vada abitualmente incontro a fallimenti di realtà anche importanti: Chievo, Napoli, Venezia...».- «Tutte e tre lì? Direi che non è un caso. Peraltro questi club sono già venuti in passato, in Usa. E da allora il calcio il Nord America ha fatto una grande crescita: sta diventando uno degli sport più popolari. Nel 2026 ci saranno i mondiali e l'Italia, se si qualificherà, giocherà a Toronto... La Super League si farà? Arriverà anche da noi il tempo di cambiare: ma cambiare non significa andare contro la meritocrazia! Però significa considerare che il calcio è un'azienda importante. E significa cercare di migliorarla prendendo anche spunto da altre realtà, come quella nordamericana, in cui quando vai allo stadio non rischi di doverci andar con lo spirito di chi affronta una sommossa» .