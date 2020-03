Beppe Bozzo, agente, tra gli altri del calciatore della Juventus Federico Bernardeschi, parla a Tuttosport delle strategie di mercato del club bianconero in vista della prossima stagione: "Gabriel Jesus? C'è Higuain come nove e se l'esigenza è un centravanti giovane da affiancare a CR7 allora l'ideale sarebbe Gabriel Jesus del Manchester City. Pogba? Penso che la Juve abbia già fatto una buona operazione con la sua cessione", conclude il procuratore di Bernardeschi ma anche di un importante obiettivo della Juventus come il centrocampista del Brescia ​Sandro Tonali. Per lui Cellino chiede oltre 50 milioni.