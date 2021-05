In queste settimane dalla Catalogna è rimbalzata la voce di un possibile scambio tra Juventus e Barcellona per quanto riguarda il centrocampo: dopo avere in un certo senso portato Arthur in bianconero l'estate scorsa, Miralem Pjanic ora sarebbe pronto a tornare alla Juve, e in cambio Rodrigo Bentancur andrebbe al Barça. Il procuratore di Bentancur,​ Daniel Bolotnicoff, ha però smentito qualsiasi trattativa parlando al Mundo Deportivo: "Non ho notizie in merito, nè dal Barcellona né dalla Juventus. Nessuno mi ha parlato di questo possibile scambio".