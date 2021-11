De Marco, agente di, ha parlato a TMW del suo assistito: "E' un grande prospetto, un esterno poliedrico, già nel giro della nazionale francese di categoria. Una volta liberatosi dal Nancy, la Juventus, come è solita fare, ha bruciato una folta concorrenza muovendosi con decisione e senza tentennamenti: questo modo di agire, in particolare con i giovani, spesso e volentieri fa la differenza. Lo definirei un investimento sicuro, non solo per le qualità tecniche del ragazzo che, in quanto 2005, ha ancora notevoli margini di crescita, ma anche e soprattutto per le qualità umane: parliamo infatti di un giovane che sa bene ciò che vuole e che rispetta alla lettera tutte le regole extra campo, fondamentali per arrivare".