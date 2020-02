Un futuro al Milan o il ritorno alla Juventus? Sono queste le due ipotesi che hanno come protagonista Massimiliano Allegri, avanzate nel corso della passata settimana. A gettare acqua sul fuoco ci ha pensato l’agente del tecnico toscano, Giovanni Branchini, che è intervenuto ai microfoni de “La Politica nel Pallone” su Gr Parlamento: “Sta vivendo bene il suo anno sabbatico, è arrivato a un commiato amichevole con la Juventus e voleva tirare un po’ il fiato. Lo vedo nella condizione giusta di chi sta ricaricando le batterie e si sta preparando per nuove avventure. Dove? È da valutare, penso che ci sia una predilezione per una soluzione all'estero ma non ci sono né trattative né accordi e si aspetta la fase calda della stagione per vedere quali club decideranno di cambiare. Sulla Juve dico che sono solo speculazioni, non ci sono stati contatti".