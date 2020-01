Gianni Branchini, procuratore di Max Allegri ha dato un aggiornamento sul futuro dell'ex tecnico bianconero a Radio Anch'io lo Sport: "E' difficile fare previsioni, dipende da come alcuni club faranno in Champions League. Non credo tornerà presto, sta intensificando le sue lezioni d'inglese ma non sono troppo sicuro...Scherzi a parte, è felice di avere un anno libero. A volte hai bisogno di fermarti per vedere le cose da una prospettiva diversa. Sono sicuro che dalla prossima stagione riprenderà il suo percorso professionale. Futuro? In questo momento ci sono solo speculazioni".