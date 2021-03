Giovanni Branchini, agente di Massimiliano Allegri, ha parlato a 1 Station Radio nel corso della trasmissione Il Sogno nel Cuore, soffermandosi sul futuro dell’ex tecnico della Juventus: "Allegri di nuovo in Italia? Sono arrivate diverse proposte che non sono state prese in considerazione. C'è molta tranquillità da parte sua. Dopo questo periodo di riposo ha il bisogno di tornare in attività. Serve, però, un progetto che lo convinca. Finora non è arrivato. Il Napoli? Preferisco non commentare. Max sta benissimo, consapevole che stiamo vivendo un periodo particolare".