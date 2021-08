Donne senza un nome lasciate in balia della loro disperazione.

Claudioe il suo messaggio al mondo. L'ex principino della Juve, su Twitter, si è esposto sulla questione Afghanistan: "Donne senza un nome lasciate in balia della loro disperazione. Persone abbandonate da un occidente che sa solo riempirsi la bocca con parole come "libertà" e “fratellanza”. Non voglio essere nella parte giusta del mondo: Voglio essere in un mondo giusto".