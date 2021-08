Tutto ciò che sta succedendo in #Afghanistan è surreale. Non comprendo il tempismo della ritirata militare, ma la disperazione di queste persone è dolorosa e straziante. pic.twitter.com/61nT50bpcw — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 16, 2021

Non solo Claudio Marchisio, anche Gigi, ex portiere della Juve ora al Parma, ha preso posizione sui social sulla questione Afghanistan e su quanto sta accadendo a Kabul. La leggenda su Twitter ha scritto: "Tutto ciò che sta succedendo in Afghanistan è surreale. Non comprendo il tempismo della ritirata militare, ma la disperazione di queste persone è dolorosa e straziante".