Affondo del Real Madrid per Paul Pogba. Secondo quanto riporta Tuttosport, la cessione di Bale sarà propedeutica all'assalto al Manchester United che per il centrocampista francese chiede ben 150 milioni di euro. Con le cessioni portate a termine fino a questo momento, le Merengues hanno già fatto circa 100 milioni di plusvalenze e la partenza del gallese sarebbe l'ultima goccia prima dell'affondo per Pogba che la Juve sogna di riportare a Torino.