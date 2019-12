Secondo il report stilato dall'Osservatorio Calcio Italiano, la media degli spettatori negli stadi di Serie A è aumentata del 6,4% nel corso del 2019. Svettano, in testa alla classifica, le due milanesi, con l'Inter che trascina anche per quest'anno il carro delle affluenze: ​63.697 per i nerazzurri, che staccano i cugini del Milan, fermi a ​53.917, malgrado la stagione non sia iniziata nel migliore dei modi.



Nelle prime 17 giornate dell'annata, la Juventus consolida il terzo posto, con 39.740. I bianconeri rappresentano però un caso particolare, perché in ogni stadio in cui sono stati hanno fatto registrare il record di presenze stagionali per la squadra avversaria: segno dell'appeal della partita, ma anche dei tanti tifosi sparsi in tutta Italia. Chiudono la top 5 Lazio e Roma, con 39.375 spettatori per i biancocelesti, mentre i giallorossi seguono a quota 35.837. La partita con più tifosi in assoluto, invece, è stato il derby d'Italia tra Inter e Juventus a San Siro: lo scorso 6 ottobre sugli spalti c'erano ben ​75.923 spettatori