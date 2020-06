I giornali in edicola domani aprono con lo scambio Arthur-Pjanic tra Juventus e Barcellona. Il Corriere dello Sport mette i bianconeri di fronte alla Lazio, tra campo e mercato: "Affari e veleni". Da una parte il brasiliano e dall'altra Kumbulla - sul quale si sono informati anche i bianconeri - per il quale Lotito ha fatto uno scatto importante. "Mercato incandescente - scrive il quotidiano - sulla rotta dello scudetto". In taglio basso un'intervista esclusiva all'ex allenatore della Juve Marcello Lippi: "La Lazio può tornare in gioco, ma la Juve è più compatta. Non si vince con la tecnica né con l'agonismo, ma con l'equilibrio tattico".



"FATTO" - Su Tuttosport i fotomontaggi dei due protagonisti dello scambio (Pjanic e Arthur) già con le nuove maglie: "Fatto!" titola il quotidiano. Taglio alto dedicato allo scudetto delle Women e tra le notizie di spalla c'è anche un'intervista a Castrovilli che spiega: "Io resto in viola".