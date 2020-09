Luis Suarez-Juve, la telenovela va avanti. I tempi si allungano, Paratici gioca su più tavoli e tiene ancora in piedi la pista Dzeko con Cavani e Milik sullo sfondo. Per l'attaccante uruguaiano, infatti, per prendere il passaporto comunitario non basterà superare l'esame d'italiano in programma la prossima settimana: secondo Sky Sport, da quel giorno in poi dovranno passare ancora dei giorni e il rischio è quello di andare oltre la chiusura del mercato prevista per il 5 ottobre.