La Juventus continua a trattare Gianluca Scamacca. I bianconeri insistono per l'attaccante classe '99 che però vorrebbero prendere solo a determinate condizioni: accordo sulla valutazione che si aggira intorno ai 22 milioni di euro, ma i bianconeri propongono un prestito con diritto di riscatto e il Sassuolo, proprietario del cartellino, punta a inserire l'obbligo. Non solo Juve su Scamacca, perché il giocatore è inseguito anche da Parma e Bologna che lo vorrebbero in prestito secco fino a fine stagione.